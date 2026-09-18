Premier Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Batı Londra derbisinde Brentford, sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Brentford - Chelsea maçı 18 Eylül Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki performansı ve maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

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Premier Lig'in 5. haftasında Brentford ile Chelsea karşı karşıya geliyor. İki takımın son dönemdeki karşılaşmaları dikkat çekici sonuçlara sahne oldu. Geçen sezon Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı. Chelsea'nin sahasındaki son Premier Lig karşılaşmasında ise Londra ekibi Brentford'u 2-0 mağlup etti. Chelsea'nin resmi sitesindeki maç öncesi istatistiklerde iki takımın son dönem karşılaşmalarında beraberliklerin öne çıktığı görülüyor.

BRENTFORD - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Brentford - Chelsea maçı 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.

BRENTFORD - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Brentford - Chelsea karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

BRENTFORD - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brentford - Chelsea maçı beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BRENTFORD - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Londra'daki Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak.

BRENTFORD - CHELSEA MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Brentford, sezonun ilk dört Premier Lig maçında yenilgi almadı. Keith Andrews'un ekibi ilk haftada Tottenham'ı 3-0 mağlup ederken, sonrasında Leeds United, Sunderland ve Bournemouth karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı. Brentford bu sonuçlarla 6 puan topladı.

Chelsea ise sezonun ilk dört lig maçında 7 puan topladı. Xabi Alonso'nun ekibi, ligdeki son maçında Hull City ile 2-2 berabere kaldı. Chelsea'nin ilk dört Premier Lig maçında toplam 19 golün kaydedilmesi, takımın sezon başlangıcındaki maçların yüksek skorlu geçtiğini gösteriyor.

Chelsea, bu mücadele öncesinde EFL Kupası'nda Leeds United'ı 6-3 mağlup ederek moral buldu. Brentford da EFL Kupası üçüncü turunda Reading'i 2-1 yenerek tur atladı.

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