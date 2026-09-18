Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından orta saha transferi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertliler, geriden oyun kurma sorununu çözmek için Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldızları mercek altına aldı. Yönetimin hazırladığı listenin zirvesindeki isim ise dikkat çekti. İşte detaylar...