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Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından orta saha transferi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertliler, geriden oyun kurma sorununu çözmek için Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldızları mercek altına aldı. Yönetimin hazırladığı listenin zirvesindeki isim ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında alınan Gaziantep FK beraberliğinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

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Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Beşiktaş derbisinin ardından Gaziantep deplasmanında da puan kaybeden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Üst üste yaşanan puan kayıpları taraftarların tepkisini artırırken, teknik heyet takımın bazı eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Özellikle geriden oyun kurma konusunda sorun yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yönetimden orta sahaya takviye istedi.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Deneyimli çalıştırıcının, oyunun geriden kurulmasına katkı sağlayacak ve savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bir oyuncu talep ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Bunun üzerine Başkan Aziz Yıldırım'ın heyeti, ara transfer dönemi için kapsamlı bir orta saha listesi hazırladı.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen birçok oyuncunun yer aldığı listede, hem teknik kapasitesi hem de oyun liderliğiyle öne çıkan isimler dikkat çekti.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Fenerbahçe'nin önceliğinin ise çift yönlü oynayabilen, topu ileri taşıyabilen ve takımın oyun aklına katkı sağlayabilecek bir orta saha olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Sarı-lacivertlilerin listesindeki adaylardan biri, Brighton forması giyen Yasin Ayari oldu.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Ancak yapılan değerlendirmelerde Fenerbahçe'nin aradığı profile daha yakın bir oyuncunun bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Özellikle liderlik özellikleri ve iki yönlü oyunuyla öne çıkan bu futbolcu, sarı-lacivertli yönetimin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Fenerbahçe'nin söz konusu oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katabilmek için şartları araştırdığı belirtildi.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Yönetimin, Avrupa futbolundaki tecrübesi ve milli takım seviyesindeki performansı nedeniyle bu transferi özel bir dosya olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Sarı-lacivertlilerin orta saha listesinin üst sıralarında yer alan yıldızın Inter ile sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

Fenerbahçe'nin radarındaki ve transfer için nabız yokladığı bu yıldızın ise Hakan Çalhanoğlu olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 4 maçta forma giyen milli yıldız 2 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

INTER KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu, Inter kariyeri boyunca mavi-siyahlı formayı 216 kez terletirken 52 gol ve 39 asist ile takımına katkı sağladı.

Fenerbahçe'de acil transfer alarmı! Orta sahaya yıldız operasyonu

MİLLİ TAKIM KARNESİ

A Milli Takım formasını 108 kez giyen Çalhanoğu, 22 gol kaydetti.

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