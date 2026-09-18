CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Brentford evinde Chelsea'yi devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brentford, evinde Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Giriş Tarihi:
Brentford evinde Chelsea'yi devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brentford ile Chelsea karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Jadon Anthony, 83. dakikada Igor Thiago ve 90+4. dakikada Fabio Carvalho kaydetti.

Brentford bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, bu sezonki ikinci yenilgisini alan Chelsea 7 puanda kaldı.

#Brentford #Chelsea
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Monaco - Lens maçı detayları | Ligue 1
Sonraki Haber
Monaco - Lens maçı detayları | Ligue 1