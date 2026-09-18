Brentford evinde Chelsea'yi devirdi!
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brentford, evinde Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brentford ile Chelsea karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Brentford'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Jadon Anthony, 83. dakikada Igor Thiago ve 90+4. dakikada Fabio Carvalho kaydetti.
Brentford bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, bu sezonki ikinci yenilgisini alan Chelsea 7 puanda kaldı.