Bayern Münih sahasında Union Berlin'i ezdi geçti! İşte maçın özeti

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Bayern Münih rakibini 7-0 gibi çok farklı bir skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri