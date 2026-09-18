Bayern Münih sahasında Union Berlin'i ezdi geçti! İşte maçın özeti
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Bayern Münih rakibini 7-0 gibi çok farklı bir skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih ile Union Berlin kozlarını paylaştı. Bayern Münih rakibini 7-0 gibi çok farklı bir skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Bayern Münih'in galibiyet golleri Jamal Musiala, Harry Kane (2), Michael Olise (3) ve Ismail Saibari'den geldi.
Bu sonuçla Bayern Münih 4 maç sonunda 10 puana yükseldi. Union Berlin ise 1 puanda kaldı.
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