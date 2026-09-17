Manchester City Lig Kupası'nda Norwich'i farklı geçti!
İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Manchester City sahasında Norwich City ile karşılaştı. Manchester City rakibini farklı geçerek mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Manchester City ile Norwich City kozlarını paylaştı.
Manchester City, rakibini 5-0 gibi rahat bir skorla yenerek tur atladı. City'ye galibiyeti getiren golleri 29 ile 54. dakikalarda Floyd Samba, 32. dakikada Rayan Cherki, 48. dakikada Allan ve 90. dakikada Ryan McAidoo kaydetti.