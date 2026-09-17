Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan İspanya'ya Gazze ve Filistin tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027 İspanya Süper Kupası’nın İstanbul’da düzenlenecek olması nedeniyle gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenecek organizasyonu için tanıtım toplantısında kürsüye çıktı ve açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "İspanya'yı, Gazze ve Filistin için ortaya koyduğu dik duruş nedeniyle tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.

