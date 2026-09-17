Lionel Messi durmuyor! 49. kupa geldi, Inter Miami tarih yazdı

Lionel Messi’nin formasını giydiği Inter Miami, Cruz Azul’u 2-0 mağlup ederek Campeones Kupası’nda tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Arjantinli yıldız, bu zaferle kariyerindeki kupa sayısını 49’a yükseltti.

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Campeones Kupası'nda Meksika temsilcisi Cruz Azul'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Arjantinli yıldız ise kariyerindeki 49. kupasını kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentindeki Nu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Inter Miami ile Liga MX'in son şampiyonu Cruz Azul karşı karşıya geldi.

Mücadelede perdeyi Lionel Messi açtı. Arjantinli yıldız, 24. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın son bölümünde ise sahneye Casemiro çıktı. 81. dakikada fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, Inter Miami'nin sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla Cruz Azul'u mağlup eden Inter Miami, tarihinde ilk kez Campeones Kupası'nı müzesine götürdü.

CAMPEONES KUPASI'NDA DENGE

2018 yılından bu yana düzenlenen Campeones Kupası'nda 4. kez bir MLS ekibi şampiyonluk yaşadı. Meksika temsilcileri de daha önce 4 kez kupayı kazanmıştı.

Tigres'in iki kez şampiyon olduğu organizasyonda Atlanta United, Columbus Crew, New York City, CF America ve Deportivo Toluca da kupayı müzesine götüren takımlar arasında yer aldı.

MESSI 49. KUPASINI KAZANDI

Lionel Messi ise kariyerine bir kupa daha ekledi.

Dünya Kupası, 2 Copa America, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 10 LaLiga, 2 Ligue 1, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 7 İspanya Kupası, 8 İspanya Süper Kupa, U20 Dünya Kupası, Supporters' Shield, Leagues Cup, Finalissima, Fransa Süper Kupa ve MLS Doğu Konferansı şampiyonlukları yaşayan Messi, 2025'te MLS şampiyonluğuyla 48. kupasına ulaşmıştı.

Arjantinli yıldız, Inter Miami ile Campeones Kupası'nı kazanarak kariyerindeki kupa sayısını 49'a yükseltti.