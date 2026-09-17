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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'dan Arda Güler sözleri!

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Real Madrid forması giyen Milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'dan Arda Güler sözleri!

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Real Madrid forması giyen Milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

2-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Arda Güler hakkında da şu ifadelere yer verdi: "Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk defa Türkiye'de oynayacak. Türk taraftarlar için de güzel bir anı olacak."

İspanya Süper Kupası Tanıtım Toplantısı yapıldı! haberin devamı

#Arda Güler #Real Madrid #Bilal Erdoğan
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