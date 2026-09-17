Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'dan Arda Güler sözleri!

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Real Madrid forması giyen Milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Real Madrid forması giyen Milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.



2-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın tanıtım toplantısında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Arda Güler hakkında da şu ifadelere yer verdi: "Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk defa Türkiye'de oynayacak. Türk taraftarlar için de güzel bir anı olacak."

