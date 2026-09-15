West Ham United - Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EFL Kupası üçüncü turunda West Ham United ile Fulham karşı karşıya geliyor. Londra Stadyumu'ndaki mücadelede iki takım da adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Peki West Ham United - Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi tüm detaylar...