West Ham United - Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EFL Kupası üçüncü turunda West Ham United ile Fulham karşı karşıya geliyor. Londra Stadyumu'ndaki mücadelede iki takım da adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Peki West Ham United - Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi tüm detaylar...
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İngiltere Lig Kupası'nda heyecan West Ham United - Fulham mücadelesiyle devam ediyor. EFL Kupası 3. turunda iki Londra ekibi karşı karşıya gelecek. İki Londra temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadele, EFL Kupası'nın üçüncü turunda oynanacak. West Ham United kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak tur biletini almak isterken, Fulham güçlü rakibini deplasmanda saf dışı bırakmanın hesaplarını yapıyor. West Ham'ın son dönemdeki golcü performansı karşılaşma öncesinde ev sahibi ekibi bir adım öne çıkarırken, Fulham'ın Liverpool karşısında gösterdiği dirençli futbol da mücadelenin kolay geçmeyeceğine işaret ediyor.
WEST HAM UNITED - FULHAM MAÇI NE ZAMAN?
West Ham United - Fulham maçı 15 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.
WEST HAM UNITED - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.
WEST HAM UNITED - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
West Ham United - Fulham maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
WEST HAM UNITED - FULHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?
EFL Kupası üçüncü turundaki karşılaşmaya London Stadium ev sahipliği yapacak.
WEST HAM UNITED - FULHAM MAÇI CANLI TAKİP ET