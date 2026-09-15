La Liga'nın 6. haftasında Elche ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında zirveyi hedefleyen Real Madrid, Elche deplasmanında 3 puan arıyor. Peki Elche - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri, başlama saati ve karşılaşma öncesi tüm detaylar...

Elche - Real Madrid maçını takip etmek için tıklayınız...

La Liga'nın 6. haftasında Elche ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında zirveyi hedefleyen Real Madrid, deplasmanda Elche karşısında 3 puan arıyor. Real Madrid, La Liga'nın 6. haftasına 12 puanla ikinci sırada giriyor. Eflatun-beyazlı ekip ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan Real Madrid, kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, ligde yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. İspanyol devi, Rayo Vallecano karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından Elche deplasmanına moralli çıkıyor.

ELCHE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Elche - Real Madrid maçı 15 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.

ELCHE - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

ELCHE - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Elche - Real Madrid karşılaşması Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden takip edilebilecek.

ELCHE - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Estadio Martínez Valero'da oynanacak.

REAL MADRID'İN PUANI KAÇ?

Real Madrid, Elche maçı öncesinde 5 maçta topladığı 12 puanla ikinci sırada bulunuyor.

ELCHE'NİN PUANI KAÇ?

Elche, ilk 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2 puanla 19. sırada yer alıyor.

MBAPPE FORMDA

Real Madrid'in hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olan Kylian Mbappe, Rayo Vallecano karşısında attığı iki golle dikkat çekti. Real Madrid'in resmi maç öncesi bilgilendirmesine göre Fransız yıldız, Rayo karşısındaki dublesinin ardından sezon başında oynanan 6 resmi maçta 7 gole ulaştı. Mbappe'nin Elche karşısında da Real Madrid'in en büyük gol silahlarından biri olması bekleniyor.

ELCHE'NİN LİGDE ZOR GÜNLERİ

Ev sahibi Elche ise sezona istediği başlangıcı yapamadı. İlk 5 haftada galibiyet alamayan Elche, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. La Liga'nın resmi istatistiklerinde Elche'nin 5 maç sonunda 6 gol attığı, buna karşılık kalesinde 13 gol gördüğü ve 2 puanla 19. sırada bulunduğu görülüyor. Real Madrid ise aynı süreçte 14 gol atıp 4 gol yiyerek 12 puan topladı.

Elche'nin başında bulunan Martín Anselmi, takımını kötü başlangıçtan çıkarmaya çalışıyor. Elche son olarak Athletic Club ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Real Madrid'in resmi maç öncesi haberinde de Elche'nin sezon başındaki bilançosunun iki beraberlik ve üç mağlubiyet olduğu belirtildi.

REAL MADRID'İN ELCHE KARNESİ

Real Madrid, Elche karşısında tarihsel olarak üstünlüğe sahip ekip olarak öne çıkıyor. İki takımın son karşılaşmalarında Real Madrid'in avantajı dikkat çekiyor. Bununla birlikte Real Madrid'in Elche deplasmanındaki son maçında taraflar sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bu nedenle Madrid ekibi, Martínez Valero'da bu kez 3 puan alarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

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