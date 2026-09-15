Liverpool-Tottenham Hotspur maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EFL Kupası üçüncü turunda Liverpool ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geliyor. Anfield'da oynanacak dev mücadelede iki Premier Lig ekibi tur bileti için sahaya çıkacak. Peki Liverpool - Tottenham Hotspur maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve maç öncesi tüm detaylar...
Liverpool - Tottenham Hotspur maçını takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. EFL Kupası 3. turunda Liverpool ile Tottenham Hotspur kozlarını paylaşacak. İki Premier Lig ekibini karşı karşıya getirecek mücadele, Anfield'da oynanacak. Futbolseverlerin merak ettiği "Liverpool - Tottenham Hotspur maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu. Liverpool - Tottenham Hotspur maçına dair tüm detaylar haberimizde...
LIVERPOOL - TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI NE ZAMAN?
Liverpool - Tottenham Hotspur maçı 15 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.
LIVERPOOL - TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
LIVERPOOL - TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI HANGİ KANALDA?
Liverpool - Tottenham Hotspur maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
LIVERPOOL - TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
EFL Kupası üçüncü turundaki mücadele Anfield'da oynanacak.
LIVERPOOL - TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI CANLI TAKİP ET