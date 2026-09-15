Liverpool-Tottenham Hotspur maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EFL Kupası üçüncü turunda Liverpool ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geliyor. Anfield'da oynanacak dev mücadelede iki Premier Lig ekibi tur bileti için sahaya çıkacak. Peki Liverpool - Tottenham Hotspur maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve maç öncesi tüm detaylar...