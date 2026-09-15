Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Milli maçları kaçırabilir

Inter'de sakatlığı nedeniyle Udinese maçının kadrosundan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumu belli oldu. Sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edilen milli yıldızın, sakatlığının uzaması halinde kritik milli maçları kaçırma ihtimali bulunuyor.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle Inter'in Udinese maçı kadrosundan çıkartılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından, milli futbolcunun sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildi.



Inter, Çalhanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rozzano'daki Istituto Clinico Humanitas'ta sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan tetkiklerde sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildi. Oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek." ifadelerine yer verdi.



MİLLİ MAÇLARI KAÇIRABİLİR



Çalhanoğlu'nun sakatlığının boyutu ve sahalara ne zaman döneceği henüz netlik kazanmazken, yıldız futbolcunun önünde kritik bir milli takım programı bulunuyor.



A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de yeniden İtalya ile karşı karşıya gelecek.



İtalyan basınında yer alan değerlendirmelere göre Çalhanoğlu'nun önümüzdeki günlerde yapılacak kontrolleri, milli takım kadrosunda yer alıp alamayacağı açısından da belirleyici olacak. 1-3 hafta sürmesi beklenen sakatlığın daha uzun olması halinde tecrübeli orta saha oyuncusunun Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaların bir bölümünü veya tamamını kaçırma ihtimali bulunuyor.