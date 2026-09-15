Alaves - Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda?
La Liga'da hafta içi heyecanı başlıyor. Alaves ile Valencia, 6. hafta mücadelesinde Mendizorroza'da karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıralarda yer alan Alaves ile kötü başlangıç yapan Valencia'nın mücadelesi öncesinde futbolseverler "Alaves - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı yayın bilgileri...
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İspanya La Liga'da heyecan hafta içi maçlarıyla devam ediyor. 6. hafta karşılaşmasında Alaves ile Valencia karşı karşıya gelecek. Ligde sezona oldukça iyi başlayan Alaves, kötü bir başlangıç yapan Valencia'yı kendi sahasında ağırlayacak. Futbolseverler mücadele öncesinde "Alaves - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Alaves - Valencia maçına dair detaylar haberimizde...
ALAVES - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN?
Alaves - Valencia maçı 15 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.
ALAVES - VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?
La Liga 6. hafta karşılaşması 21.00'de başlayacak.
ALAVES - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Türkiye'de S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadele S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek.
ALAVES - VALENCIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Mendizorroza Stadyumu'nda oynanacak.
ALAVES - VALENCİA MAÇI CANLI İZLENİR Mİ?
Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
ALAVES - VALENCIA HANGİ LİGDE?
Alaves - Valencia karşılaşması İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanacak.
ALAVES LİGDE KAÇINCI SIRADA?
Alaves, karşılaşma öncesinde 10 puanla 4. sırada bulunuyor.
VALENCIA LİGDE KAÇINCI SIRADA?
Valencia, ilk 5 haftada topladığı 1 puanla La Liga'nın 20. sırasında yer alıyor.
ALAVES - VALENCIA MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU
La Liga'nın resmi verilerine göre iki takım karşılaşma öncesinde ligin iki farklı ucunda bulunuyor.
Alaves: 5 maç, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 10 puan, 4. sıra.
Valencia: 5 maç, 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet, 1 puan, 20. sıra.
Alaves'in 5 maçta 11 gol atmasına karşılık Valencia'nın yalnızca 1 golde kalması, iki takım arasındaki mevcut form farkını da gözler önüne seriyor.
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