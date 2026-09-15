Alaves - Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da hafta içi heyecanı başlıyor. Alaves ile Valencia, 6. hafta mücadelesinde Mendizorroza'da karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıralarda yer alan Alaves ile kötü başlangıç yapan Valencia'nın mücadelesi öncesinde futbolseverler "Alaves - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı yayın bilgileri...