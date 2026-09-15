Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı başlıyor. 1923 Afyonspor, sahasında Ürgüpspor'u konuk edecek. Peki 1923 Afyonspor - Ürgüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...

1923 Afyonspor - Ürgüpspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı 1923 Afyonspor - Ürgüpspor maçıyla devam ediyor. Türkiye Kupası'nda yeni sezonun ilk eleme turunda 1923 Afyonspor, sahasında Ürgüpspor'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "1923 Afyonspor - Ürgüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. TFF'nin resmi fikstürüne göre mücadele 15 Eylül 2026 Salı günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayın adresi ise A Spor olacak.

1923 AFYONSPOR - ÜRGÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kapsamında oynanacak mücadele, 15 Eylül 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak. 1923 Afyonspor - Ürgüpspor maçı saat 17.00'de başlayacak.

1923 AFYONSPOR - ÜRGÜPSPOR HANGİ KANALDA?

1923 Afyonspor - Ürgüpspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

🇹🇷🏆 Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-27 sezonu 1. Eleme Turu'nda oynanacak maçlarla başlıyor.



📺 Salı, çarşamba ve perşembe günü 7 maç, A Spor'dan canlı yayınlanacak. pic.twitter.com/QqhsPL9HPk — A Spor (@aspor) September 14, 2026

1923 AFYONSPOR - ÜRGÜPSPOR CANLI İZLE

1923 Afyonspor ile Ürgüpspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler maç saatinde A Spor'un resmi yayın kanalları üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA İLK ELEME TURU HEYECANI

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonunun ilk eleme turu heyecanı başlıyor. İlk eleme turunda 20 amatör takım ile 20 Nesine 3. Lig ekibi olmak üzere toplam 40 takım mücadele ediyor. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. İlk eleme turu karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacak.

15 EYLÜL'DE TÜRKİYE KUPASI'NDA HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 Eylül Salı günü iki karşılaşma oynanacak:

17.00 | 1923 Afyonspor - Ürgüpspor

20.00 | Altay - Söke 1970 Spor

TFF'nin resmi fikstüründe iki karşılaşmanın da 15 Eylül tarihinde oynanacağı görülüyor.

1923 AFYONSPOR'UN HEDEFİ TUR

1923 Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Ürgüpspor karşısında sahaya çıkacak. Afyonkarahisar temsilcisi, rakibini mağlup ederek kupada bir üst tura yükselmek istiyor.

Tek maç eleme sistemi nedeniyle 90 dakika sonunda üstünlük sağlayan takım tur biletini alacak. Karşılaşmanın berabere tamamlanması halinde ise tur için kupa statüsündeki ilgili eşitlik bozma prosedürleri uygulanacak.

ÜRGÜPSPOR ÜST TUR İÇİN SAHADA

Ürgüpspor da deplasmanda oynayacağı mücadelede 1923 Afyonspor'u geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki mücadele, kupanın ilk eleme turundaki dikkat çeken karşılaşmalardan biri olacak.

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