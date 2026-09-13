Sassuolo-Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Peki Sassuolo-Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
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İtalya Serie A'da 4. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçında Sassuolo, sahasında Juventus'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Sassuolo-Juventus Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Sassuolo-Juventus canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Sassuolo-Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
SASSUOLO-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Sassuolo-Juventus maçı 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.
SASSUOLO-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Sassuolo-Juventus karşılaşması S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
SASSUOLO-JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Mapei Stadyumu'nda oynanacak.
SASSUOLO-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.
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