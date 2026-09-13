Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Elversberg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki Elversberg-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

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Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçında Elversberg, sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Elversberg-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Elversberg-Bayern Münih canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Elversberg-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

ELVERSBERG-BAYERN MÜNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

Elversberg-Bayern Münih maçı 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

ELVERSBERG-BAYERN MÜNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Elversberg-Bayern Münih karşılaşması S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

ELVERSBERG-BAYERN MÜNIH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde'da oynanacak.

ELVERSBERG-BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

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