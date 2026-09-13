CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

PSG kötü gidişe Ferran Torres ile 'dur' dedi!

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Paris Saint-Germain, Brest'i 1-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
PSG kötü gidişe Ferran Torres ile 'dur' dedi!

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Brest ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Stade Francis-Le Blé'de oynanan maçta Paris Saint-Germain, Brest'i 1-0 mağlup etti.

Paris ekibinin galibiyet golünü 5. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSG, Ligue 1'de sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti. Brest ise 5 puanda kaldı.

#Ferran Torres #Paris Saint Germain #Brest #Ligue 1
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Atletico fişi son 10 dakikada çekti!
Sonraki Haber
Atletico fişi son 10 dakikada çekti!