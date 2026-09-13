PSG kötü gidişe Ferran Torres ile 'dur' dedi!
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Paris Saint-Germain, Brest'i 1-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Brest ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
Stade Francis-Le Blé'de oynanan maçta Paris Saint-Germain, Brest'i 1-0 mağlup etti.
Paris ekibinin galibiyet golünü 5. dakikada Ferran Torres kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PSG, Ligue 1'de sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti. Brest ise 5 puanda kaldı.
#Ferran Torres #Paris Saint Germain #Brest #Ligue 1