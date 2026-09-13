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Atletico Madrid, Real Sociedad karşısında fişi son 10 dakikada çekti!

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Atletico Madrid, Real Sociedad'ı 3-0 mağlup etti.

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Atletico Madrid, Real Sociedad karşısında fişi son 10 dakikada çekti!

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Reale Arena'da oynanan maçta Atletico Madrid, Real Sociedad'ı 3-0 mağlup etti.

Madrid ekibinin golleri; 80. dakikada Alejandro Grimaldo, 90. dakikada Jonathan David ve 90+5. dakikada Giuliano Simeone'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, La Liga'da 5. hafta sonunda puanını 10'a yükseltti. Real Sociedad ise 7 puanda kaldı.

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