Atletico Madrid, Real Sociedad karşısında fişi son 10 dakikada çekti!
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Atletico Madrid, Real Sociedad'ı 3-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Reale Arena'da oynanan maçta Atletico Madrid, Real Sociedad'ı 3-0 mağlup etti.
Madrid ekibinin golleri; 80. dakikada Alejandro Grimaldo, 90. dakikada Jonathan David ve 90+5. dakikada Giuliano Simeone'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, La Liga'da 5. hafta sonunda puanını 10'a yükseltti. Real Sociedad ise 7 puanda kaldı.