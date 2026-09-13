İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Peki Manchester United-Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

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İngiltere Premier Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçında Manchester United, sahasında Manchester City'yi konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Manchester United-Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Manchester United-Manchester City canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Manchester United-Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester United-Manchester City maçı 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United-Manchester City karşılaşması beinSports 3'ten canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Old Trafford'da oynanacak.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

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