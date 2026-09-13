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Levante-Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Levante ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki Levante-Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

Giriş Tarihi:
Levante-Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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İspanya La Liga'da 5. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçında Barcelona, sahasında Levante'yi konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Levante-Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Levante-Barcelona canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Levante-Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

LEVANTE-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Levante-Barcelona maçı 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.15'te başlayacak.

LEVANTE-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante-Barcelona karşılaşması S Sport'tan canlı yayınlanacak.

LEVANTE-BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Ciudad de Valencia'da oynanacak.

LEVANTE-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

LEVANTE-BARCELONA MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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#Barcelona #İspanya La Liga #Levante
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