Manchester City, Manchester United karşısında 10 kişiyle kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı Erling Haaland'ın 60. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United ile Manchester City, karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan derbide Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı Erling Haaland'ın 60. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Manchester City forması giyen Phil Foden, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Manchester City, lige 4'te 4 ile başlayarak 12 puan topladı. Manchester United ise ligde çıktığı 4 maçın 3'ünde puan kaybetmiş oldu. Kırmızı Şeytanlar, ligde geriden kalan 4 haftada 4 puan toplayabildi.