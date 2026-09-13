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Manchester City, Manchester United karşısında 10 kişiyle kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı Erling Haaland'ın 60. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

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Manchester City, Manchester United karşısında 10 kişiyle kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United ile Manchester City, karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan derbide Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı Erling Haaland'ın 60. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Manchester City forması giyen Phil Foden, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Manchester City, lige 4'te 4 ile başlayarak 12 puan topladı. Manchester United ise ligde çıktığı 4 maçın 3'ünde puan kaybetmiş oldu. Kırmızı Şeytanlar, ligde geriden kalan 4 haftada 4 puan toplayabildi.

#Manchester City #Manchester United #Phil Foden #Old Trafford #Kırmızı Şeytanlar
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