Barcelona, Levante karşısında hata yapmadı!

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 4-2 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Levante ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Ciudad de Valencia Stadı'nda oynanan maçta Barcelona, Levante'yi 4-2 mağlup etti.

Katalan ekibinin golleri; 5. dakikada Xavi Espart, 19. ve 48. dakikalarda Lamine Yamal ve 90+3. dakikada Karim Adeyemi'den gelirken Levante'nin gollerini 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Brugue kaydetti.

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Barcelona, La Liga'da 5'te 5 yaparak 15 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Levante ise 5 puanla 13. sırada yer aldı.