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Juventus, Sassuolo karşısında 90+4'te yıkıldı!

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Sassuolo, Juventus'u 3-2 mağlup etti.

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Juventus, Sassuolo karşısında 90+4'te yıkıldı!

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi.

Mapei Stadyumu'nda oynanan maçta Sassuolo, Juventus'u 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golleri; 65. dakikada Sebastiano Esposito, 89. dakikada Kieron Bowie ve 90+4. dakikada Vasilije Adzic'den gelirken Juventus'un gollerini 82. ve 90+1. dakikalarda Edon Zhegrova kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Juventus, Serie A'da ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı. Sassuolo ise 7 puana yükseldi.

#Juventus #Sassuolo #Serie A
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