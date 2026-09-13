Juventus, Sassuolo karşısında 90+4'te yıkıldı!
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Sassuolo, Juventus'u 3-2 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi.
Mapei Stadyumu'nda oynanan maçta Sassuolo, Juventus'u 3-2 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin golleri; 65. dakikada Sebastiano Esposito, 89. dakikada Kieron Bowie ve 90+4. dakikada Vasilije Adzic'den gelirken Juventus'un gollerini 82. ve 90+1. dakikalarda Edon Zhegrova kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Juventus, Serie A'da ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı. Sassuolo ise 7 puana yükseldi.