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Bayern, Elversberg'e karşı zorlansa da kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, Elversberg'i 2-1 mağlup etti.

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Bayern, Elversberg'e karşı zorlansa da kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Elversberg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Waldstadion an der Kaiserlinde'de oynanan maçta Bayern Münih, Elversberg'i 2-1 mağlup etti.

Bavyera ekibinin golleri; 26. dakikada Lennart Karl ve 72. dakikada Harry Kane'den gelirken Elversberg'in golünü 61. dakikada Maurice Krattenmacher kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, Bundesliga'da 7 puana yükselerek 4. sırada yer aldı. Elversberg ise 6 puanla 6. sırada kaldı.

#Bayern Münih #Harry Kane #Bundesliga
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