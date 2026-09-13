Bayern, Elversberg'e karşı zorlansa da kazandı!
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, Elversberg'i 2-1 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Elversberg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Waldstadion an der Kaiserlinde'de oynanan maçta Bayern Münih, Elversberg'i 2-1 mağlup etti.
Bavyera ekibinin golleri; 26. dakikada Lennart Karl ve 72. dakikada Harry Kane'den gelirken Elversberg'in golünü 61. dakikada Maurice Krattenmacher kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, Bundesliga'da 7 puana yükselerek 4. sırada yer aldı. Elversberg ise 6 puanla 6. sırada kaldı.