CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Brest-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Brest ile PSG karşı karşıya gelecek. Peki Brest-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

Giriş Tarihi:
Brest-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Brest-PSG maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçında Brest, sahasında PSG'yi konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Brest-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Brest-PSG canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Brest-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

BREST-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Brest-PSG maçı 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

BREST-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-PSG karşılaşması beinSports 3'ten canlı yayınlanacak.

BREST-PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanacak.

BREST-PSG MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

BREST-PSG MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ASpor CANLI YAYIN

#PSG #Brest
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Sassuolo-Juventus maçı bilgileri
Sonraki Haber
Sassuolo-Juventus maçı bilgileri