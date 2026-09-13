Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Brest ile PSG karşı karşıya gelecek. Peki Brest-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

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Fransa Ligue 1'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçında Brest, sahasında PSG'yi konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Brest-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Brest-PSG canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Brest-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

BREST-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Brest-PSG maçı 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

BREST-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-PSG karşılaşması beinSports 3'ten canlı yayınlanacak.

BREST-PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanacak.

BREST-PSG MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

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