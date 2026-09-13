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Galatasaray'ın rakibi Lille, Troyes karşısında evinde hata yapmadı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lille, evinde Troyes'u 2-0 mağlup etti ve 4. maçında 3'üncü galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

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Galatasaray'ın rakibi Lille, Troyes karşısında evinde hata yapmadı!

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille ile Troyes karşı karşıya geldi.

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçta Lille, Troyes'i 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın gollerini 18. dakikada Tiago Santos ve 90+3. dakikada Ethan Mbappe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lille, Ligue 1'de 3. galibiyetini alarak puanını 10'a çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Davide Ancelotti'nin ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.

#Şampiyonlar Ligi #Galatasaray #Lille #Ligue 1
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