Galatasaray'ın rakibi Lille, Troyes karşısında evinde hata yapmadı!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lille, evinde Troyes'u 2-0 mağlup etti ve 4. maçında 3'üncü galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille ile Troyes karşı karşıya geldi.
Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçta Lille, Troyes'i 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın gollerini 18. dakikada Tiago Santos ve 90+3. dakikada Ethan Mbappe kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lille, Ligue 1'de 3. galibiyetini alarak puanını 10'a çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Davide Ancelotti'nin ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.