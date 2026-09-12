İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea ile Hull City karşı karşıya gelecek. Peki Chelsea-Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

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İngiltere Premier Lig'de 4 hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçında Chelsea, sahasında Hull City'yi konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Chelsea-Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Chelsea-Hull City canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Chelsea-Hull City maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

CHELSEA-HULL CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea-Hull City maçı 12 Eylül 2026 Cumartes günü saat 17.00'de başlayacak.

CHELSEA-HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea-Hull City karşılaşması beinSPORS 3'ten canlı yayınlanacak.

CHELSEA-HULL CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Stamford Bridge'de oynanacak.

CHELSEA-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

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