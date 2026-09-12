Real Madrid-Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Peki Real Madrid-Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
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İspanya La Liga'da 5. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Real Madrid-Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Real Madrid-Rayo Vallecano canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Real Madrid-Rayo Vallecano maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
REAL MADRID-RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Rayo Vallecano maçı 12 Eylül 2026 Cumartes günü saat 22.00'de başlayacak.
REAL MADRID-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Rayo Vallecano karşılaşması S Sport'tan canlı yayınlanacak.
REAL MADRID-RAYO VALLECANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Santiago Bernabeu'da oynanacak.
REAL MADRID-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.
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