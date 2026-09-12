İtalya Serie A'nın 4. haftasında Lazio ile Milan karşı karşıya gelecek. Peki Lazio-Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

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İtalya Serie A'da 4. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçında Lazio, sahasında Milan'ı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Lazio-Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Lazio-Milan canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Lazio-Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

LAZIO-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Lazio-Milan maçı 12 Eylül 2026 Cumartes günü saat 19.00'da başlayacak.

LAZIO-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio-Milan karşılaşması S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

LAZIO-MILAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

LAZIO-MILAN MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

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