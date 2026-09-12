İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool ile Fulham karşı karşıya gelecek. Peki Liverpool-Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

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İngiltere Premier Lig'de 4 hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçında Liverpool, sahasında Fulham'ı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Liverpool-Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Liverpool-Fulham canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Liverpool-Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

LIVERPOOL-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool-Fulham maçı 12 Eylül 2026 Cumartes günü saat 17.00'da başlayacak.

LIVERPOOL-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool-Fulham karşılaşması beinSPORS 5'ten canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL-FULHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Anfield Road'da oynanacak.

LIVERPOOL-FULHAM MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

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