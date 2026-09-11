İspanya La Liga'nın 5. haftasında Sevilla ile Valencia karşı karşıya gelecek. Peki Sevilla-Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

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İspanya La Liga'da 5. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Sevilla, sahasında Valencia'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Sevilla-Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Sevilla-Valencia canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Sevilla-Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

SEVILLA-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla-Valencia maçı 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

SEVILLA-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla-Valencia karşılaşması S Sport'tan canlı yayınlanacak.

SEVILLA-VALENCIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Ramón Sánchez Pizjuán'da oynanacak.

SEVILLA-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 11 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.

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