Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, verdiği röportajda kendisini heyecanlandıran genç oyuncular arasında milli yıldız Arda Güler'e de yer verdi. İşte o sözler...

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, verdiği bir röportajda milli yıldız Arda Güler'e övgü dolu sözler söyledi. Mbappe, kendisini heyecanlandıran genç oyuncular arasında takım arkadaşı Arda Güler'e de yer verdi



Fransız yıldız, kendisini heyecanlandıran genç oyuncular için gelen sorunun ardından, "Şu anda hangi oyuncular beni heyecanlandırıyor? İsim vermek istemiyorum çünkü birini unutursam... Dünyanın en iyi on ya da on beş oyuncusunun kimler olduğunu söylemek gerekirse, sanırım herkes aynı fikirde olur. Genç oyuncular arasında Lamine Yamal var. Onda her şey var. Estevao'yu seviyorum, özel bir yaratıcılığı var. Real Madrid'de Arda Güler var, kariyerinde çok ileriye gidebilir. Endrick'in potansiyeli var, o bir golcü. Zaire-Emery ve Desire Doue de kesinlikle harika kariyerlere sahip olacaklar." dedi.

Mbappe, bencil olup olmadığına yönelik soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.

27 yaşındaki futbolcu, "Kendimi bencil olarak görüyor muyum, hayır! Sadece gol atma takıntım var çünkü benim işim bu. Nasıl bencil olabilirim, Fransa Milli Takımı tarihinin en fazla asist yapan oyuncusuyum. Bu, tarihteki tüm Fransız oyuncuların bencil olduğu anlamına gelir çünkü benden daha az asist yaptılar." ifadelerini kullandı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Mbappe, bu sezon Real Madrid'de 5 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Real Madrid'de bu sezon 4 maçta süre bulan 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, 1 gol att 1 asist yaptı.