Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rayo Vallecano ile oynadıkları La Liga maçı sonrası yaptığı açıklamada milli yıldız Arda Güler'den büyük övgüyle bahsetti.

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Rayo Vallecano'yu konuk etti.

Eflatun beyazlılar mücadeleden 4-1'lik rahat skorla galip ayrılırken, 72. dakikada Yan Diomande'nin yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler maçın uzatma dakikalarında Kylian Mbappe'ye asist yaptı.

"MUHTEŞEM BİR KALİTEYE SAHİP"

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

"Arda Güler gerçekten çok, çok iyi bir futbolcu" diyen Mourinho şunları söyledi:

"Muhteşem bir kaliteye sahip bir futbolcu. Çok rahat ve çok fazla pozisyon üretiyor. Bu gece takımı toparlayıp dengeyi sağladı ve inanılmaz bir etki yarattı."

Bu sezon Real Madrid formasıyla 5 maçta görev yapan 21 yaşındaki milli yıldız 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.