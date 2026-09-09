Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu!
Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu. 33 yaşındaki futbolcu, Brezilya temsilcisi Botafogo'ya transfer oldu.
2024-25 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu.
33 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Botafogo'ya transfer oldu.
Faslı yıldız sarı-kırmızılı formayla 34 maçta 8 gol 5 asistlik performans sergilemişti.
Hakim Ziyech desembarca no Aeroporto do Galeão recepcionado pela torcida alvinegra. Meia-atacante chega ao Rio para acertar detalhes contratuais e assinar com o Botafogo após aprovação nos exames. #BFR— Botafogo F.R. (@Botafogo) September 9, 2026
📸 Vitor Silva / BFR pic.twitter.com/x7xcRs0W03