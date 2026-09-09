CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu. 33 yaşındaki futbolcu, Brezilya temsilcisi Botafogo'ya transfer oldu.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu!

2024-25 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu.

33 yaşındaki futbolcu, Brezilya ekibi Botafogo'ya transfer oldu.

Faslı yıldız sarı-kırmızılı formayla 34 maçta 8 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

#Botafogo #Brezilya
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Messi İspanya'dan takım satın aldı!
Messi İspanya'dan takım satın aldı!
Al Qadsiah-Al-Ahli Saudi maçı detayları
Sonraki Haber
Al Qadsiah-Al-Ahli Saudi maçı detayları