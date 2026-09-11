Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Rennes ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Peki Rennes-Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

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Fransa Ligue 1'de 4. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Rennes, sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Rennes-Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Rennes-Marsilya canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Rennes-Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

RENNES-MARSILYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Rennes-Marsilya maçı 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

RENNES-MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rennes-Marsilya karşılaşması beinSports 3'ten canlı yayınlanacak.

RENNES-MARSILYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak.

RENNES-MARSILYA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 11 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.

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