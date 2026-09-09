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Lionel Messi İspanya'dan takım satın aldı!

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Ligi ekiplerinden Eldense'yi satın aldı.

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Lionel Messi İspanya'dan takım satın aldı!

Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, İspanya 2. Lig takımlarından Eldense'yi satın aldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Eldense'nin tüm hakları Messi'ye geçti.

#Messi
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