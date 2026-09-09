Lionel Messi İspanya'dan takım satın aldı!
Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Ligi ekiplerinden Eldense'yi satın aldı.
Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, İspanya 2. Lig takımlarından Eldense'yi satın aldı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Eldense'nin tüm hakları Messi'ye geçti.
🚨 BREAKING: Lionel Messi becomes new owner of La Liga 2 side CD Eldense. 🇪🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2026
Messi buys 100% of the club's currently established in La Liga 2 in Spain — follows the investment made in Catalunya side UD Cornellá.
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