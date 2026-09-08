Al Qadsiah-Al-Ahli Saudi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 6. hafta heyecanı Al Qadsiah - Al Ahli karşılaşmasıyla devam ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Al Qadsiah - Al Ahli maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Al Qadsiah - Al Ahli maçının saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...