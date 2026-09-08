Al Qadsiah-Al-Ahli Saudi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 6. hafta heyecanı Al Qadsiah - Al Ahli karşılaşmasıyla devam ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Al Qadsiah - Al Ahli maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Al Qadsiah - Al Ahli maçının saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Ligin 6. haftasında Al Qadsiah, sahasında Al Ahli'yi konuk edecek. İki takımın mücadelesi öncesinde futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. İki takım da karşılaşmaya ligde üst sıralarda yer alarak çıkıyor. Güncel puan durumunda Al Qadsiah 3. sırada bulunurken Al Ahli 5. basamakta yer alıyor. Bu nedenle Dammam'daki mücadele, zirve yarışındaki sıralamayı yakından ilgilendiriyor. Al Qadsiah, sahasında oynayacağı mücadelede taraftarı önünde üç puan hedeflerken Al Ahli ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.
AL QADSIAH - AL AHLI MAÇI SAAT KAÇTA?
Al Qadsiah - Al Ahli maçı, 8 Eylül 2026 Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma Dammam'da bulunan Prince Mohammed bin Fahd Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
AL QADSIAH - AL AHLI MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Qadsiah ile Al Ahli arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi 6. hafta karşılaşması Türkiye'de HT Spor ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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