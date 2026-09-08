Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Al-Ittihad sahasında Al-Fayha'yı konuk edecek. Futbolseverler mücadele öncesinde "Al-Ittihad - Al-Fayha maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Al-Ittihad - Al-Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Al-Ittihad - Al-Fayha maçını takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin 6. haftasında Al-Ittihad ile Al-Fayha kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın başlama saatini ve yayıncı kuruluşu merak ediyor. İşte Al-Ittihad - Al-Fayha maçının saati, yayın kanalı, stadyumu ve tüm detaylar...

AL-ITTIHAD - AL-FAYHA MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Ittihad - Al-Fayha maçı, 8 Eylül 2026 Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Stadium'da oynanacak. Suudi Pro Ligi'nin resmi maç sayfasında da karşılaşma 8 Eylül tarihli olarak yer alıyor.

AL-ITTIHAD - AL-FAYHA MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Ittihad ile Al-Fayha arasındaki Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşmasının Türkiye'deki yayın bilgileri güncel kaynaklarda S Sport Plus olarak belirtiliyor.

AL-ITTIHAD EVİNDE 3 PUAN PEŞİNDE

Al-Ittihad, sezonun 6. haftasında taraftarı önünde galibiyet arayacak. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Al-Nassr'ı 2-1 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. George Ilenikhena'nın ilk 22 dakikada attığı iki gol, Al-Ittihad'a üç puanı getirdi. Al-Ittihad'ın sezonun ilk bölümündeki performansı da dikkat çekiyor. Takım, Al-Fayha karşılaşmasına üst sıralardaki yerini güçlendirme hedefiyle çıkacak.

AL-FAYHA DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Al-Fayha ise güçlü rakibi karşısında deplasmanda puan veya puanlar almak istiyor. Sezonun ilk haftalarında istikrarlı bir görüntü ortaya koymaya çalışan konuk ekip, Cidde'de zorlu bir sınav verecek. Karşılaşma öncesi güncel verilere göre Al-Ittihad ligde 4. sırada, Al-Fayha ise 11. sırada bulunuyor.

AL-ITTIHAD - AL-FAYHA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)