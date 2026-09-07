İspanya La Liga'nın 4. haftasında Elche ile Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk üç maçında galibiyet alamayan Elche, taraftarı önünde ilk 3 puanını almak isterken Real Sociedad ise istikrarlı bir sonuç için sahaya çıkacak. Peki Elche-Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç öncesi detayları...

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İspanya La Liga'da 4. hafta heyecanı Elche-Real Sociedad karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezonun ilk bölümünde istediği sonuçları alamayan iki takım, Estadio Manuel Martínez Valero'da 3 puan için mücadele edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Elche-Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Elche-Real Sociedad canlı izle" ve "Elche-Real Sociedad maçı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Elche-Real Sociedad maçı detayları A Spor'da...

ELCHE-REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Elche-Real Sociedad maçı, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 22.30'da başlayacak.

ELCHE-REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Elche-Real Sociedad karşılaşması Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ELCHE'NİN HEDEFİ İLK GALİBİYET

Elche, La Liga'nın ilk üç haftasında henüz galibiyet alamadı. İlk üç maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi ekip, hanesine yalnızca 1 puan yazdırabildi.

Elche sezonun ilk maçında Deportivo La Coruna ile 1-1 berabere kalırken, ardından Barcelona'ya 5-0 ve Racing Santander'e 3-2 mağlup oldu. LaLiga'nın resmi verilerinde de Elche'nin ilk üç maç sonunda 1 puanla 19. sırada bulunduğu ve 3 gol atıp 9 gol yediği görülüyor. Martin Anselmi'nin öğrencileri, Real Sociedad karşısında savunmadaki sorunlarını azaltarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

REAL SOCIEDAD 3 PUAN PEŞİNDE

Real Sociedad ise ilk dört maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bask temsilcisi 4 puanla mücadeleye çıkacak.

Sezona Real Betis ve Real Madrid mağlubiyetleriyle başlayan Real Sociedad, daha sonra Espanyol'u 2-1 mağlup etti. Son maçında ise Celta Vigo ile golsüz berabere kaldı. LaLiga'nın resmi istatistiklerinde Real Sociedad'ın 4 maç sonunda 4 puanda olduğu ve 3 gol atıp 6 gol yediği belirtiliyor. Pellegrino Matarazzo'nun ekibi, Elche deplasmanından galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru yükselmek istiyor.

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