Lille forması giyen milli eldiven Berke Özer Toulouse karşısında kalesinde devleşti!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer, Toulouse karşısında gösterdiği performansla haftaya damga vurdu.
Fransa Ligue 1'de Lille, deplasmanda Toulouse'u 1-0'lık skorla mağlup ederken, karşılaşmada tam 9 kurtarışa imza atan Berke Özer haftaya damgasını vurdu.
İŞTE BERKE'NİN KURTARIŞLARI
Berke Özer. UNREAL. 🇹🇷🧤 pic.twitter.com/AA6GeYvmrN— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 7, 2026