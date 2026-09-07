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Lille forması giyen milli eldiven Berke Özer Toulouse karşısında kalesinde devleşti!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer, Toulouse karşısında gösterdiği performansla haftaya damga vurdu.

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Lille forması giyen milli eldiven Berke Özer Toulouse karşısında kalesinde devleşti!

Fransa Ligue 1'de Lille, deplasmanda Toulouse'u 1-0'lık skorla mağlup ederken, karşılaşmada tam 9 kurtarışa imza atan Berke Özer haftaya damgasını vurdu.

İŞTE BERKE'NİN KURTARIŞLARI

#Toulouse #Lille #Berke Özer
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