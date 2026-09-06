Troyes-Strasbourg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1'in 3. haftasında oynanacak mücadele 6 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Stade de l'Aube'deki karşılaşma canlı yayınlanacak. Sezona iyi başlayan Troyes, Strasbourg karşısında namağlup serisini sürdürmek istiyor. Troyes-Strasbourg maçına dair detaylar A Spor'da...

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Troyes-Strasbourg maçı saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligue 1'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, 6 Eylül Pazar günü Stade de l'Aube'da kozlarını paylaşacak. Mücadele Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak. İki takım daha önce birçok kez karşı karşıya geldi. Ligue 1'deki son buluşmaları 21 Mayıs 2023'te oynanırken mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Troyes, sahasında Strasbourg karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de Ligue 1'de üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Strasbourg ise deplasmanda alacağı puan veya puanlarla çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Troyes-Strasbourg maçına dair detaylar haberimizde...

TROYES-STRASBOURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Troyes-Strasbourg maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

TROYES-STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Troyes-Strasbourg karşılaşması beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TROYES-STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1'in 3. haftasındaki Troyes-Strasbourg maçı 6 Eylül Pazar günü oynanacak.

TROYES-STRASBOURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Troyes'un Stade de l'Aube Stadyumu'nda oynanacak.

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