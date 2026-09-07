Getafe-Celta Vigo maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İspanya La Liga'nın 4. haftasında Getafe sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Sezona istediği başlangıcı yapamayan iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. İşte karşılaşmanın saati, kanalı, stadyumu ve tüm detayları...

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İspanya La Liga'da 4. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Getafe, Celta Vigo'yu sahasında ağırlayacak. İki ekip de sezonun ilk bölümünde istedikleri sonuçları almakta zorlanırken, Coliseum'daki mücadelede 3 puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Getafe-Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Getafe-Celta Vigo canlı izle" ve "Getafe-Celta Vigo maçı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Getafe-Celta Vigo maçına dair tüm detaylar A Spor'da...

GETAFE-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Getafe-Celta Vigo maçı, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GETAFE-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe-Celta Vigo karşılaşması Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

GETAFE SEZONA NASIL BAŞLADI?

Getafe, La Liga'nın ilk üç haftasında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Madrid temsilcisi sezonun açılışında Alaves'e 3-0 mağlup olurken, ardından Racing Santander karşısında galibiyete uzandı. Getafe son olarak Osasuna deplasmanında 1-0 kaybetti. Jose Bordalas'ın öğrencileri, sahasında oynayacağı Celta Vigo karşılaşmasında yeniden kazanarak üst sıralara doğru hareketlenmek istiyor.

CELTA VIGO GALİBİYET ARIYOR

Celta Vigo ise sezona galibiyet alamadan devam ediyor. Galibiyet hasretine son vermek isteyen konuk ekip, Getafe deplasmanında önemli bir sınava çıkacak. İki takım açısından da karşılaşmanın önemi yüksek. Getafe iç saha avantajını kullanarak puanını artırmayı, Celta Vigo ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak sezonun ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Getafe muhtemel 11: Soria, Femenia, Djene, Romero, Mojica, Serrano, Mangala, Gudelj, Terrats, Unal, Satriano

Celta Vigo muhtemel 11: Radu, Alonso, Lago, Nunez, Carreira, Moriba, Roman, Rueda, Aspas, Duran, Alvarez

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