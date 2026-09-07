İtalya Serie A'nın 3. haftasında Udinese ile Lazio karşı karşıya geliyor. Sezona yenilgi almadan başlayan Udinese ile ilk iki haftada maksimum puan toplayan Lazio, Bluenergy Stadium'da kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Udinese-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

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İtalya Serie A'da 3. hafta heyecanı Udinese-Lazio karşılaşmasıyla sona erecek. Sezona iyi bir başlangıç yapan iki takım, Bluenergy Stadium'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadele öncesinde "Udinese-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Udinese-Lazio canlı izle" ve "Udinese-Lazio maçı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Udinese-Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

UDINESE-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Udinese-Lazio maçı, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

UDINESE-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Udinese-Lazio karşılaşması Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

UDINESE SEZONA NASIL BAŞLADI?

Udinese, Serie A'nın ilk haftasında sahasında Como ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada ise Monza deplasmanına konuk olan Udinese, rakibini 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Böylece Udinese ilk iki haftayı yenilgisiz geçti.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca Coppa Italia'da da yoluna devam ediyor. Udinese'nin resmi açıklamasına göre takım, 7 Eylül'deki Lazio mücadelesinin ardından ligde Inter deplasmanına çıkacak.

LAZIO'NUN HEDEFİ SERİYİ SÜRDÜRMEK

Lazio ise Serie A'ya iki galibiyetle başladı. Başkent ekibi ilk iki haftada 6 puan toplarken kalesinde gol görmedi. Bu performansını Udinese deplasmanında da sürdürmek isteyen Lazio, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Udinese muhtemel 11: Okoye, Abankwah, Kabasele, Solet, Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara, Ekkelenkamp, Gomez, Davis

Lazio muhtemel 11: Mandas, Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni

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