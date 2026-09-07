İtalya Serie A'nın 3. haftasında Cagliari ile Lecce karşı karşıya geliyor. Ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde gözler Unipol Domus'a çevrilecek. Peki Cagliari-Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri.

Cagliari-Lecce maçını takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 3. hafta heyecanı Cagliari-Lecce karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona galibiyetle başlayan ancak ikinci haftada Inter'e mağlup olan Cagliari, sahasında Lecce'yi konuk edecek. İlk iki haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Lecce de deplasmanda puan arayacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Cagliari-Lecce maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Cagliari-Lecce canlı izle" aramalarına yoğunlaşıyor. Cagliari-Lecce maçına dair detaylar haberimizde...

CAGLIARI-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Cagliari-Lecce maçı, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

CAGLIARI-LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Cagliari-Lecce karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

CAGLIARI'NİN SON DURUMU

Cagliari, Serie A'nın ilk haftasında Parma deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sardinya temsilcisi ikinci haftada ise sahasında Inter'e 1-0 mağlup oldu. Cagliari-Lecce karşılaşması öncesinde takımın ligde 3 puanı bulunuyor.

Cagliari ayrıca hafta içinde Hellas Verona ile İtalya Kupası'nda karşı karşıya geldi. Takım, lig mücadelesinde yeniden galibiyet alarak puanını yükseltmek istiyor.

LECCE GALİBİYET ARIYOR

Lecce de sezonun ilk iki haftasında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. İlk maçında Venezia'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Lecce, ikinci haftada ise sahasında Roma'ya 4-0 kaybetti. Konuk ekip Cagliari deplasmanında kazanarak Roma karşısında aldığı ağır mağlubiyeti telafi etmeyi ve sezonun ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Cagliari muhtemel 11: Caprile, Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert, Adopo, Winks, Romano, Fazzini, Maldini, Mendy

Lecce muhtemel 11: Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Ilic, Coulibaly, Gorter, Pierotti, Stulic, Monteiro

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