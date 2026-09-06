İspanya La Liga'da 4. hafta heyecanında Valencia ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Sezona üç galibiyetle başlayarak 9 puan toplayan Barcelona, Mestalla deplasmanında zirvedeki yerini korumak istiyor. İlk üç haftada yalnızca 1 puan alabilen Valencia ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.

Valencia - Barcelona maçını takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Valencia ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Sezona üçte üç yaparak başlayan ve 9 puanla zirvede bulunan Barcelona, 4. hafta mücadelesinde Mestalla'da Valencia'nın konuğu olacak. Ev sahibi Valencia ise ilk üç maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak yalnızca 1 puan toplayabildi. Bu nedenle iki takım arasındaki puan farkı 8 olarak öne çıkıyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Valencia - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Valencia - Barcelona maçına dair tüm detaylar A Spor'da...

VALENCIA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Valencia - Barcelona maçı saat 17.15'te başlayacak.

VALENCIA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia - Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

VALENCİA - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele, Valencia'nın sahası olan Mestalla Stadyumu'nda oynanacak.

LAMINE YAMAL VE RAPHINHA DİKKAT ÇEKİYOR

Barcelona'nın hücum hattında Lamine Yamal ve Raphinha öne çıkan isimler arasında bulunuyor. Lamine Yamal, Rayo Vallecano karşısında attığı ikinci golle Barcelona formasıyla 50. golüne ulaştı. Raphinha ise sezonun ilk bölümünde takımın önemli hücum silahlarından biri olarak dikkat çekiyor.

VALENCIA'NIN LİGDE YALNIZCA 1 PUANI VAR

Ev sahibi Valencia ise Barcelona karşılaşmasına istediği başlangıcı yapamadan çıkıyor. İlk üç maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Valencia, 1 puanla alt sıralarda yer alıyor. Takımın ligdeki tek golü, Deportivo La Coruna karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyette Umar Sadiq tarafından kaydedildi.

VALENCIA - BARCELONA REKABETİNDE SON DURUM

İki takım arasındaki son karşılaşma 23 Mayıs 2026'da Mestalla'da oynandı. Valencia, Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Bununla birlikte son yıllardaki rekabette Barcelona'nın belirgin üstünlüğü bulunuyor. Katalan ekibi, Eylül 2025'te Valencia'yı 6-0, Şubat 2025'te Kral Kupası'nda 5-0 ve Ocak 2025'te La Liga'da 7-1 mağlup etmişti. Son beş karşılaşmada Barcelona'nın dört, Valencia'nın ise bir galibiyeti bulunuyor.

VALENCIA - BARCELONA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ