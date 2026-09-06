Juventus - Milan maçı için nefesler tutuldu. Serie A'nın 3. haftasında iki İtalyan devi, Allianz Stadium'da karşı karşıya gelecek. İlk iki maçını kazanan Juventus ve Milan, liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Peki Juventus - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi tüm detaylar.

Juventus - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da gözler Juventus - Milan maçına çevrildi. Ligin 3. haftasında iki İtalyan devi, sezonun ilk büyük sınavında karşı karşıya gelecek. İlk iki haftayı kayıpsız geçen Juventus ve Milan, Allianz Stadium'da üç puan için mücadele edecek. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Juventus - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İki takım da ilk iki maçını kazanırken, gözler Torino'daki dev mücadelede. Juventus - Milan maçına dair tüm detaylar A Spor'da...

JUVENTUS - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 3. haftasındaki Juventus - Milan maçı saat 21.45'te başlayacak.

JUVENTUS - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Milan maçı Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı takip edilebilecek.

JUVENTUS - MILAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya Serie A'nın 3. haftasındaki dev mücadele Torino'daki Allianz Stadium'da oynanacak.

JUVENTUS VE MILAN SEZONA NASIL BAŞLADI?

Juventus ile Milan, Serie A'nın ilk iki haftasında 6'şar puan topladı. Her iki takım da oynadığı iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak dev maça namağlup geliyor. Juventus, sezonun ilk maçında deplasmanda Frosinone'yi mağlup ederken, ikinci haftada sahasında Parma'yı 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar böylece ilk iki karşılaşmada gol yemeden 6 puana ulaştı. Juventus'un resmi ön izlemesinde de takımın Frosinone ve Parma galibiyetleriyle sezona başladığı belirtiliyor.

MILAN DA KAYIPSIZ İLERLİYOR

Milan cephesinde de sezon başlangıcı olumlu geçti. Kırmızı-siyahlılar ilk iki haftada aldığı galibiyetlerle Juventus karşısına 6 puanla çıkacak.

Juventus muhtemel 11: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, Çelik, Locatelli, Luiz, Conceicao, Gonzalez, Boga, Kolo Muani

AC Milan muhtemel 11: Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi, Rabiot, Cisse, Ramos

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