Angers - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Angers-Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1'in 3. haftasında Angers sahasında Rennes'i ağırlayacak. İlk iki haftada birer galibiyet alan iki takım da 3 puan için mücadele ederken, Stade Raymond Kopa'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 18.15'te başlayacak. Angers-Rennes maçına dair detaylar A Spor'da...
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Fransa Ligue 1'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, Angers-Rennes maçı saat kaçta ve Angers-Rennes maçı hangi kanalda sorularının yanıtını araştırıyor. Ligue 1'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, Stade Raymond Kopa'da 3 puan mücadelesi verecek. Angers, Ligue 1'in ilk haftasında sahasında Lille'e 2-0 mağlup oldu. İkinci haftada ise deplasmanda Auxerre karşısında etkili bir performans sergileyen Angers, mücadeleyi 3-1 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı. Angers-Rennes maçına dair detaylar A Spor'da...
ANGERS-RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?
Angers-Rennes maçı 6 Eylül Pazar günü Türkiye saatiyle 18.15'te başlayacak.
ANGERS-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Angers-Rennes karşılaşması Türkiye'de beIN CONNECT'ten canlı yayınlanacak.
ANGERS-RENNES MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.
ANGERS-RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Angers'in sahası Stade Raymond Kopa'da oynanacak.
ANGERS-RENNES MAÇINI CANLI NASIL İZLEYEBİLİRİM?
Karşılaşma beIN CONNECT üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
ANGERS KAÇ PUANDA?
Angers, ilk iki haftada aldığı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda 3 puan topladı.
RENNES KAÇ PUANDA?
Rennes, ilk iki haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puana ulaştı.
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