Angers - Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Angers-Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ligue 1'in 3. haftasında Angers sahasında Rennes'i ağırlayacak. İlk iki haftada birer galibiyet alan iki takım da 3 puan için mücadele ederken, Stade Raymond Kopa'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 18.15'te başlayacak. Angers-Rennes maçına dair detaylar A Spor'da...