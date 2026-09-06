Marsilya-Paris FC maçı saat kaçta? Ligue 1'in 3. haftasında oynanacak mücadele 6 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Velodrome'da oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 4'ten canlı yayınlanacak. Marsilya, Monaco yenilgisi sonrası sahasında 3 puan ararken Paris FC ise Nice galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor.

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Fransa Ligue 1'de 3. hafta heyecanı Marsilya-Paris FC karşılaşmasıyla devam ediyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Marsilya-Paris FC maçı saat kaçta?" ve "Marsilya-Paris FC maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. İki takım arasındaki son karşılaşmalarda Marsilya'nın üstünlüğü bulunuyor. Ligue 1'in resmi verilerine göre OM, Paris FC ile oynadığı son 10 maçın 6'sını kazanırken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Paris FC ise bu süreçte 1 galibiyet alabildi. Geçtiğimiz sezon Velodrome'da oynanan karşılaşmayı Marsilya 5-2 kazanmıştı. Paris FC ise kendi sahasındaki maçta Marsilya ile 2-2 berabere kalmıştı. Marsilya-Paris FC maçına dair bilgiler haberimizde...

MARSİLYA-PARIS FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Marsilya-Paris FC maçı 6 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

MARSİLYA-PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya-Paris FC karşılaşması beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MARSİLYA-PARIS FC MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

MARSİLYA-PARIS FC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Marsilya'nın sahası Velodrome'da oynanacak.

MARSİLYA-PARIS FC MAÇINI CANLI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Karşılaşma Türkiye'de beIN SPORTS 4 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MARSİLYA KAÇ PUANDA?

Marsilya, ilk iki haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 3 puan topladı.

PARIS FC KAÇ PUANDA?

Paris FC, ilk iki haftada 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 4 puan topladı.

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