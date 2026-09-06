CANLI | Espanyol - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'nın 4. haftasında Espanyol sahasında Sevilla'yı ağırlayacak. Sezona galibiyetle başlayan ancak son iki maçından puansız ayrılan Espanyol, güçlü rakibi karşısında yeniden çıkış ararken; Sevilla ise üçüncü galibiyetini alarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.

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La Liga'da heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Futbolseverler, Espanyol - Sevilla maçı öncesinde karşılaşmanın saatini ve yayın kanalını araştırıyor. İki takım, 6 Eylül 2026 Pazar günü kozlarını paylaşacak. İki takımın son yıllardaki karşılaşmalarında Sevilla'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. Ancak Espanyol, geçtiğimiz sezon kendi sahasında oynanan mücadelede Sevilla'yı 2-1 mağlup etmişti. Sevilla, 9 Mayıs 2026'da oynanan son karşılaşmada ise Espanyol'u 2-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Bu nedenle RCDE Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. Espanyol taraftarı önünde kötü gidişatını sonlandırmak isterken Sevilla, deplasmandan galibiyetle dönerek puanını yükseltmeyi amaçlıyor.

ESPANYOL - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 4. haftasında oynanacak Espanyol - Sevilla maçı, 6 Eylül Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

ESPANYOL - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ESPANYOL ÇIKIŞ ARIYOR

Sezona Levante karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan Espanyol, sonraki iki haftada ise Real Madrid ve Real Sociedad'a 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Üç maç sonunda 3 puanda bulunan Katalan ekibi, lig tablosunda 12. sırada yer alıyor. Espanyol, Sevilla karşısında sahasında kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Güncel La Liga puan tablosunda Sevilla 6 puanla Espanyol'un önünde bulunuyor.

Manolo González yönetimindeki Espanyol, geçtiğimiz sezon La Liga'yı 11. sırada tamamlamıştı. Yeni sezonda ise kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren ekipte Alex Calatrava ve Bayern Münih'ten kiralık olarak kadroya katılan Bryan Zaragoza dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

SEVİLLA ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ İSTİYOR

Sevilla ise Espanyol deplasmanına 3 puan hedefiyle çıkacak. Endülüs temsilcisi, sezonun ilk üç haftasında 6 puan topladı. Sevilla, ilk haftada Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ederken ikinci haftada Athletic Club'a 3-1 kaybetti. Son olarak Atletico Madrid karşısında 3-1'lik mağlubiyet yaşayan takım, Espanyol karşısında yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor. Güncel tabloda Sevilla 6 puanla 6. sırada bulunuyor.

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