Malaga - Levante maçı için heyecan başladı. La Liga'nın 4. haftasında iki takım La Rosaleda'da karşı karşıya gelecek. İlk üç maçında yalnızca 1 puan toplayabilen Malaga ilk galibiyetini ararken, 4 puanlı Levante üst üste ikinci galibiyetini hedefliyor. Peki Malaga - Levante maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın bilgileri ve maç öncesi detaylar...

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İspanya La Liga'da 4. hafta heyecanı devam ediyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Malaga CF, sahasında Levante'yi ağırlayacak. Ev sahibi ekip ilk üç haftada yalnızca 1 puan toplarken, Levante 4 puanla karşılaşmaya çıkacak. Futbolseverler ise mücadele öncesinde "Malaga - Levante maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Malaga - Levante maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın bilgileri ve maç öncesi detaylar...

MALAGA - LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Málaga - Levante karşılaşması 6 Eylül Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

MALAGA - LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Málaga - Levante maçı S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

MALAGA'NIN GÖZÜ İLK GALİBİYETTE

Malaga, 2026-27 La Liga sezonuna istediği başlangıcı yapamadı. Ligin ilk üç haftasında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Malaga, yalnızca 1 puan toplayabildi. La Liga'nın resmi verilerine göre takım bu süreçte 1 gol atarken kalesinde 7 gol gördü ve 20. sırada bulunuyor. Malaga sezonun ilk maçında Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldu. İkinci haftada Deportivo La Coruña ile 1-1 berabere kalan ekip, son olarak Real Madrid deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle döndü. Özellikle Real Madrid ve Atlético Madrid gibi güçlü rakiplere karşı alınan sonuçların ardından Málaga, kendi sahasında oynayacağı Levante karşılaşmasında ilk galibiyetini hedefliyor.

LEVANTE 4 PUANLA GELİYOR

Konuk ekip Levante ise ilk üç haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 4 puana sahip olan Levante, ligde 9. sırada bulunuyor. La Liga'nın resmi istatistiklerinde takımın 3 maçta 5 gol attığı ve 5 gol yediği görülüyor.

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